Türkiye'de coronavirüsten can kaybı 21'e yükseldi

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 21'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar" açıklamasında bulundu. Koca ayrıca son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve vaka sayısının 277 artarak 947'ye yükseldiğini duyurdu.