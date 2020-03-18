Türkiye'de Coronavirüs'e karşı önemler alındı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'ndeki Coronavirüs toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ciddi kayıplara neden olmuştur.

Kendi tarihimizde de İstanbul nüfusunun yarısına yakınının hayatını kaybettiği salgınlarla ilgili bilgilere de ulaşıyoruz.

Yakın zamanda da dünyamız 2002 yılında Sars, 2012 yılında Mers adı verilen salgın hastalıklarla mücadele etmiştir.

Şuanda insan ölümlerine yol açan hastalıklar arasında bu tür salgınların payı düşüktür. Ancak önüne geçilmediği müddetçe kitlesel ölümlere neden olabilir.

Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını bilemiyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği ortadadır. Siyasal, ekonomik ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.

Batı ülkeleri vatandaşını adete sahipsiz bırakmıştır. Batı ülkeleri bugün hastaneleri devletleştirmeye başladı. Kimi ülkelerin de 'Ölen ölür kalan sağlar bizimdir' anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

Dünyanın yöneldiği istimatte önceden mesafe kat etmiş bir ülke olarak 21. asrı Türkiye'nin asrı olmasına gayret edeceğiz.

Coronavirüs hastalığı ilk olarak 2019 Aralık ayında Vuhan'da tespit edildi. Ocak ayında ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından Tayland, Japonya ve ABD'de görüldü. Çin yönetimi virüsün görüldüğü yerleri karantinaya almaya başladı. DSÖ Ocak ayının sonunda acil durum ilan etti.

Şubat ayında koronavirüs teşhisi konulanların sayısı 40 bine yaklaşırken ölenlerin sayısı bine ulaştı.

Şubat'ın üçüncü haftası İran ve İtalya'da virüs salgınının hızla yayıldığı görüldü. S. Arabistan 27 Şubat itibarıuyla umre ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı. Mart'ın ilk haftasındaki İran'daki ikinci haftasında İtalya'daki ölümler dikkat çekti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı.

Bugün itibarıyla dünyada koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 200 bine ölen sayısı 8 bine yaklaşmıştır.

Her ülke kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir.

Türkiye tedbirlerini süratle alarak hayata geçirmiştir. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta Bilim Kurulu kurulmuş, 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen tüm yolcuları taramaya geçirmeye başladık.

27 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlama başladı.

Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri uçakla Ankara'ya getirerek karantinaya aldık.

3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. 23 Şubat'ta İran'dan ülkemize olan tüm geçişleri kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak ve Gürcistan'la olan sınır kapılarımızda Sahra Hastaneleri kurduk.

2 Mart'ta umreden dönen herkesin sağlık muayenesinden geçmesini kararlaştırdık. 6 Mart'ta son 14 gün içerisinde İtalya'da bulunan yabancı uyrukluların ülkemize girişini yasakladık.

Üniversite ve liselere geçiş sınavlarını gelişmelere göre ileri bir tarihe alabiliriz.

Almanya, Fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesi ile hava yolu ulaşımını durdurduk.

Nisan ayı sonuna kadar programlanan tüm ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, konferansları, askeri tatbikatları, bedelli askerlik celplerini erteledik. Salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya TIR ihracatlarını Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirdik.

Fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Cezai müeyyideleri de gerçekleştirdi.

15 Mart'ta umreden gelen vatandaşlarımızın öğrenci yurtlarında karantinaya alınması uygulamasını başlattık.

Cuma namazlarının ve vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağını Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı olarak Diyanet İşleri Başkanımız açıkladı.

İnsanların zorunlu olarak bir araya geldiği faaliyetleri de erteledik. Kovid-19 testlerinin yapıldığı laboratuvar sayısının 4'ten 16 çıkarılmasına karar verdik ve bu gerçekleşti.

Dün itibarıyla kovi-19 teşhisi konan hastalarımızın sayısı 98'e çıkarken maalesef 1 vatandaşımızı da kaybettik.

Ellerini avuşturan muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu hastalıktan en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir.

Dünyadaki tüm tedbirler Türkiye'de de geçici olarak uygulanacaktır. Evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Diğer insanlarla olan mesafemize dikkat edelim. Bilim insanları bu virüse karşı en iyi tedbirin temizlik olduğu konusunda hemfikirler.

Ülkemizin maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Milletimiz her bir ferdinden ricam bu tehdit geçene kadar evlerinden çıkmamalarıdır.

Toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlar başta olmak üzere virüsün potansiyel yayılma alanlarıdır.

Vakit yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma, dış dünya ile irtibatımızı asgariye indirme vaktidir.

Kimi Avrupa ülkelerinin dezavantajlı grupları özellikle yaşlıları gözden çıkartan anlayışına kesinlikle katılmıyoruz.

65 yaş üstü tüm yaşlılarımıza kolonya ve maske dağıtılacak. Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olmalıyız.

76 yaş üstü emeklilerin maaş ödemeleri ise isterlerse evlerinde yapılacak.

Sağlık kurumlarımızdan en yüksek verimle istifade edebiliriz. Sabırla görev yapan tüm sağlık personeline şükranlarımı sunuyorum. İlaç ve aşı çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz.

Çevremizdeki ülkelerde ciddi kayıplara neden olmasına rağmen virüsün ülkemize sirayeti oldukça geç hem de oldukça sınırlı olmuştur.

Özellikle yaşadığımız sürecin ekonomimize olumsuz etkisini azaltmak amacıyla çok önemli kararlar aldık. Ülkelerin aldığı önlemleri, yaşanan ekonomik türbülansa karşı geliştirilen önlemleri tek tek tespit ediyorlar. Karşımızdaki fotoğrafa göre bir yol haritası belirledik. Bu iki aylık direnme sürecini de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Bizim tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hindistan borsasının yüzde 18, ABD'nin yüzde 21, Almanya'nın yüzde 26, İtalya'nın yüzde 36 değer kaybettiği ortamda bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendi. Böylece ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği rahat bir şekilde atlatabilecek. Firmalar için ön şartımız istihdam kaybına yol açmamalıdır.

Kurumsal firmaların, KOBİ'lerin geçici iş ve ciro kaybı yaşayanların kredi borçlarıyla ilgili taksit, yapılandırma ve ödeme taleplerine süratle olumlu cevap verilmelidir. Toplamda 100 milyar liralık kaynak setini devreye alıyoruz.

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Ülkemizin maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Milletimiz her bir ferdinden ricam bu tehdit geçene kadar evlerinden çıkmamalarıdır.