Türkiye'de coronavirüsden can kaybı 2 bin 805'e yükseldi

Son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 110 bin 130 oldu.

Son verilere göre Türkiye'deki toplam 889 bin 742 kişiye koronavirüs testi uygulandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakım desteği alan hasta sayısında azalma olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son bilgiler ışığında bin 776 kişi halen yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Bugün itibariyla 29 bin 140 kişinin de iyileştiği bildirildi.