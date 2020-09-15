Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 67 kişi daha hayatını kaybetti, 1742 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 67 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1742 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 67 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1742 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 186'ya, vaka sayısı 294 bin 620'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz."
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, coronavirüs
Önceki ve Sonraki Haberler