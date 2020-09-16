Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti, 1771 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1771 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1771 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 249'a, vaka sayısı 296 bin 391'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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