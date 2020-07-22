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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 902 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 902 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 902 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 902 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 545'e, vaka sayısı 222 bin 402'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

 

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz."

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