Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 150'ye, vaka sayısı 201 bin 98'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz."
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