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  3. Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni tanı kondu. 

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1192 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 150'ye, vaka sayısı 201 bin 98'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000’i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz."

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