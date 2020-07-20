Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 931 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 931 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 931 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 508'e, vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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