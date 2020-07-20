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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 931 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 931 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 931 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 931 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 508'e, vaka sayısı 220 bin 572'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

 

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok."

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