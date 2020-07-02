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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti 1186 yeni yanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti 1186 yeni yanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1186 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1186 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 167'ye, vaka sayısı 202 bin 284'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

 

Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."

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