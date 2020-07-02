Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti 1186 yeni yanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1186 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1186 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 167'ye, vaka sayısı 202 bin 284'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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