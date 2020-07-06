Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1086 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1068 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1068 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 241'e, vaka sayısı 206 bin 844'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"
Bu haber toplam 259 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, coronavirüs
Önceki ve Sonraki Haberler