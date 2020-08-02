Türkiye’de Coronavirüs döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

Türkiye'de Coronavirüs salgınının yaşandığı dört aylık dönemde bile milyoner sayısı zirve yaptı.

Şubat 2020'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 236 bin 370 iken Coronavirüsle geçen mart ve nisan, mayıs ve haziran aylarında 32 bin 232 kişi arttı. Dört aylık sürede milyonerler servetlerine 210 milyar 874 milyon TL kattı.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'ne (BİSAM) göre, 2003 Haziran'da 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.9 liraya sağlıklı beslenebilirken, 2020 Haziran ayında ancak 78.89 liraya sağlıklı beslenebilmekte.

Haziran ayında açlık sınırının 2 bin 367 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 186 liraya çıktığı Türkiye'de yaklaşık 10 milyon çalışan aylık 2 bin 324 TL asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalıyor. Son verilere göre haziranda 2.3 milyon işçi kısa çalışma ödeneği aldı. Nisan-haziran döneminde 1 milyon 705 bin 147 işçi de ücretsiz izne çıkarıldı. Bu işçiler ayda 1168 liraya geçinmeye çalışıyor. Türkiye'deki toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi ise, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2020 Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 67 bin 435 kişilik artışla 268 bin 602 kişiye yükseldi.

TC Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve yurtdışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2020 Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı son bir yılda 453 milyar TL yükselerek 1 trilyon 667 milyar liraya çıktı.

Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, 2020 Haziran döneminde 6 milyon 207 bin lira seviyesinde gerçekleşti.