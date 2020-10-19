Türkiye'de Coronavirüs: 75 kişi daha hayatını kaybetti, 1958 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 1958 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.
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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 1958 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 371'e, hasta sayısı ise 349 bin 519'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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