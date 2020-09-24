Türkiye'de Coronavirüs: 74 kişi daha hayatını kaybetti, 1721 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1721 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1721 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 785'e, vaka sayısı 309 bin 790'a yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım."
Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, coronavirüs
Önceki ve Sonraki Haberler