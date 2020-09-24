Türkiye'de Coronavirüs: 74 kişi daha hayatını kaybetti, 1721 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 74 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1721 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 785'e, vaka sayısı 309 bin 790'a yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım."