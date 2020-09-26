Türkiye'de Coronavirüs: 71 kişi daha hayatını kaybetti, 1511 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1511 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 929'a, vaka sayısı 312 bin 966'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün."