Türkiye'de Coronavirüs: 65 kişi daha hayatını kaybetti, 1692 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 65 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1692 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 639'a, vaka sayısı 306 bin 302'ye yükseldi.

TCSağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız."