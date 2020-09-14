Türkiye'de Coronavirüs: 63 kişi daha hayatını kaybetti, 1716 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1716 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1716 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 119'a, vaka sayısı 292 bin 878'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım."
Bu haber toplam 153 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, coronavirüs
Önceki ve Sonraki Haberler