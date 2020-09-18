Türkiye'de Coronavirüs: 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1771 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1771 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1771 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 377'ye, vaka sayısı 299 bin 810'a yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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