Türkiye'de Coronavirüs: 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1632 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1632 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi.
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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybetti, 1632 yeni hasta (semptom gösteren ve Coronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 8 bin 957'ye, hasta sayısı ise 338 bin 779'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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