Türkiye'de Coronavirüs: 61 kişi daha hayatını kaybetti, 1519 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 61 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1519 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 61 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1519 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 506'ya, vaka sayısı 302 bin 867'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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