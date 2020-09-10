Türkiye'de Coronavirüs: 58 kişi daha hayatını kaybetti, 1512 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1512 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 58 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1512 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 896'ya, vaka sayısı 286 bin 455'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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