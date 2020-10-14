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Türkiye'de Coronavirüs: 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi, vaka sayısı bilgisi ise paylaşılmadı.

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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni 'hasta' tespit edildi, vaka sayısı bilgisi ise paylaşılmadı. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 14'e, hasta sayısı ise 340 bin 450'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, günlük Covid-19 tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 57 kişi hayatını kaybederken, 1671 yeni 'hasta' (Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti gösteren kişi) tespit edildi. Covid-19 testi pozitif çıkan ve belirti göstermeyen 'vaka'ların sayısı ise paylaşılmadı. 

115 bin 328 test yapılırken, iyileşen hasta sayısının da 1396 olduğu bilgisi paylaşıldı.  

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