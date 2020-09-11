Türkiye'de Coronavirüs: 56 kişi daha hayatını kaybetti, 1671 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1671 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 56 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1671 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 951'e, vaka sayısı 288 bin 126'ya yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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