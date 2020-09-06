Türkiye'de Coronavirüs: 53 kişi daha hayatını kaybetti, 1578 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 53 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1578 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 53 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1578 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 673'e, vaka sayısı 279 bin 806'ya yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım."
Bu haber toplam 210 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, coronavirüs
Önceki ve Sonraki Haberler