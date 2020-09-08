Türkiye'de Coronavirüs: 52 kişi daha hayatını kaybetti, 1761 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 52 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1761 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 782'ye, vaka sayısı 283 bin 270'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde."