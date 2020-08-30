Türkiye'de Coronavirüs: 42 kişi daha hayatını kaybetti, 1482 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1482 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 326'ya, vaka sayısı 268 bin 546'ya yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde."