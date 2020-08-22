Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Türkiye'de Coronavirüs: 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni tanı kondu
Türkiye'de Coronavirüs: 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni tanı kondu

Türkiye'de Coronavirüs: 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1309 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

A+A-

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1309 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

 

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak."

Bu haber toplam 156 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler