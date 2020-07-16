Türkiye'de Coronavirüs: 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 933 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 440'a, vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."