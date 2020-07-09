Türkiye'de Coronavirüs: 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni tanı kondu
rkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1024 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 18 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1024 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 300'e, vaka sayısı 209 bin 962'ye yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor."
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Etiketler : Coronavirüs, Türkiye
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