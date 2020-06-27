Türkiye'de Coronavirüs: 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1372 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 82'ye, toplam vaka sayısı 195 bin 883'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz."