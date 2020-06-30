Türkiye'de Coronavirüs: 16 kişi hayatını kaybetti 1293 yeni tanı kondu
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1293 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1293 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 131'e, vaka sayısı 199 bin 906'ya yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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