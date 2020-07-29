Türkiye'de Coronavirüs: 14 kişi hayatını kaybetti, 942 yeni tanı kondu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 942 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 659'a, vaka sayısı 228 bin 924'e yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek."