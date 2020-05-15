Türkiye'de corona virüs: 48 yeni can kaybı
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs salgınına ilişkin yeni verileri paylaştı. Son verilere göre Türkiye'de Covid-19 kaynaklı ölümler 48 artarak 4 bin 55'e yükseldi. Ülkede bin 708 yeni vaka tespit edilirken 2 bin 103 kişi de iyileşti.
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Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu.
Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.
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