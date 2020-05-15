Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Türkiye'de corona virüs: 48 yeni can kaybı
Türkiye'de corona virüs: 48 yeni can kaybı

Türkiye'de corona virüs: 48 yeni can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs salgınına ilişkin yeni verileri paylaştı. Son verilere göre Türkiye'de Covid-19 kaynaklı ölümler 48 artarak 4 bin 55'e yükseldi. Ülkede bin 708 yeni vaka tespit edilirken 2 bin 103 kişi de iyileşti.

A+A-

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu. 

Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler