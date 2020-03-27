Türkiye'de can kaybı 92'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 5 bin 698 kişi, can kaybının ise 92 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca; "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. Vaka sayısı 5 bin 698 oldu" dedi.