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Türkiye'de can kaybı 92'ye yükseldi

Türkiye'de can kaybı 92'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 5 bin 698 kişi, can kaybının ise 92 olduğunu açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının  5 bin 698 kişi, can kaybının ise 92 olduğunu açıkladı. 

Sağlık Bakanı Koca; "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur. Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. Vaka sayısı 5 bin 698 oldu" dedi.

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