Türkiye’de Çamlık fırtınası

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve Sinop’ta gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Kulüpler Final Ligi mücadelesinde finali ülkemiz sporcuları oynadı. Çamlık Spor adına organizasyonda mücadele eden Buğra Eryıldız – Selin Yurtseven ile Merve Çelebi – Esra Betül Çetin ikilisi finalde karşılaştı, finali Merve – Esra ikilisi kazanırken Buğra – Selin ikilisi de ikinci olarak kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Finalde karşılaştılar

Organizasyonun son gününde dün yarı final karşılaşmaları oynandı. Yarı final mücadelesinde temsilcilerimiz rakiplerini yenerek finalde rakip oldu. Finalde ise kazananı tie-break seti belirledi. Buğra – Selin ikilisine 2-1’lik skorla üstünlük kuran Merve – Esra ikilisi şampiyonluklarını ilan etti. Organizasyonun ardından düzenlenen törenle temsilcilerimiz ödüllerini aldı.