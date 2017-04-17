Fayka Arseven KİŞİ

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlıkta sistemsizliği sistem kabul etmeyeceklerini ve dik duracaklarını söyledi. Sucuoğlu şu mesajı verdi: “Türkiyeli doktor getirilecek” diyorlar, yanlış… Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorları getireceğim. Ama o da olmazsa ve halk ciddi sıkıntıya girer tabii ki gerekeni yapacağız.”

Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı konusunda açıklamalar yapan eski Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye, ikinci iş yasağı üzerindeki tartışmalar nedeniyle Tıp-İş yetkililerine veryansın etti.

Sucuoğlu, doktorlara, “Ağustos’ta döner sermaye olacak. 8 bin TL net maaşı olan bir doktor, döner sermaye ile birlikte ortalama 32 bin TL maaş alabilecek. Performansı iyi olursa… E şimdi arkadaşlar, yeter… yeter… Ha buna rağmen çıkacaklarsa yolları açık olsun, durduracak değiliz” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile sağlıkta geçtiğimiz hafta yaşanan Devlet Laboratuarı yangını tartışmasını ve doktor istifaları ile 2’nci iş yasağını konuştuk.

Devlet Laboratuvarı konusunda birçok iddia ortaya atıldı. Siz bu iddialara ne diyorsunuz? Sağlık Bakanlığı olaya el atmakta geç mi kaldı?

Faiz Sucuoğlu: Tarihlerle konuşayım. 28 Aralık 2016’da Most-Armada Laboratuvarı 9 yerden numune aldı. 5 Ocak’ta tekrar bir ekip geldi ve 8 Ocak’a kadar bütün kimyasalları AB normlarına İLO sözleşmesine ve Türk Endüstri Standartları’na uygun olarak, hepsini özel variller ile Güngör Çöplüğü’ne koydu.27 Ocak’ta AB firması geldi ama bu arada ilk gelen ekip aldıkları numunelerin sonucunu bize yolladı. Buna göre; insan sağlığına zararlı herhangi bir şey yoktur. 27 Ocak tarihinde AB Firması geldi onlar da rapor hazırladı. O rapora göre; Radyoloji ve çevre temiz. Mikrobiyolojide havalandırmada is tespit ettiler. Olduğu gibi hepsi kaldırıldı, atıldı. 12 Şubat’ta ALKA çevre ekibi geldi. Bunlar çok detaylı araştırma yaptılar. 3 çalışanın terinden ve yağından örnek aldılar ve hep bunlar değerlendirildi ve netice geldi; bütün yaptıkları ağır metal ve diğer tahlillerin hepsi normal seviyenin altında. Yani insan sağlığını etkileyecek bir şey yok.

“Çalışanların tahlilleri temiz çıktı. Dr. Sonuç Büyük Cuma günü aradı ve yolladığımız, hasta iddiasında bulunulan 11 çalışanların kanlarının da, idrarlarının da temiz çıktığını söyledi.”

‘Çalışanların tahlilleri temiz çıktı’

Peki laboratuvarda çalışanların ağır metale maruz kaldığı, tedaviye gönderildiği söylenmişti.

Faiz SUCUOĞLU: Dr. Sonuç Büyük hem Tabipler Birliği üyesi hem hastane yöneticilerinden; cuma günü aradı ve hasta iddiasında bulunulan 11 çalışanın kan ve idrar örneklerinin temiz çıktığını söyledi. Dedik ki; yetmez, saç örneği alın, o da yetmez idrarlarında radyasyona bakın. Yüzde 90 onlar da temiz çıkacak. Merak ederim o zaman bu insanları depresyona sokan bazı arkadaşlar ne diyecek. Ortada hiçbir bilimsel veri olmadan, sırf politik rant uğruna insanlarımızı perişan ettiler. Doktor arkadaşlarımın bu hallere düşmesini üzülerek izliyorum.

“2’nci iş yasağı olması nedeniyle geçiş dönemi sancılı olacak. Ama ya biz sistemsizliği sistem kabul edip devam edeceğiz ya da elimizi taşın altına koyacağız ve dik durup bu yola devam edeceğiz. Biz dik duracağız.”

Tüm bunların sebebini ‘siyasi rant’ iddiası olarak mı yorumlamak doğru olur yoksa devlete güvensizlikle mi?

Faiz SUCUOĞLU: Biz enerjimizin ve zamanımızın yüzde 50’sini buna ayırdık. Yapmamız gereken birçok iş varken, geride kaldı. Bu taktiktir, yani bizi meşgul edip, yapacaklarımızın dışına iterek, başarısız kılmayı hedefliyorlar. Bu bir politik taktiktir. Ahmet Gülle’nin de yaptığı budur. Üzücü olan şu; kimseyi suçlamam ama suçlu olan hemen bunu kendi üzerine alıyor. Diyorum ki; siz bu kadar yıl bakanlık yaptınız neden bu insanlara hiçbir kan tahlili yapmadınız? Ben 20 yılı sorguluyorum. 20 yıldır neden bu insanlara yapılmadı? Ha Mehmet Tatar’ın Allah’ı var. Kasım ayında bana geldi ve dedi ki; senede 2 yıl bu arkadaşların kan tahlillerin isteyelim. Tamam dedim, Ocak ve Temmuz diye anlaştık. Yetiştiremedik, yangın çıktı.

“Ağustos’ta döner sermaye olacak. 8 bin TL net maaşı olan bir doktor döner sermaye ile birlikte ortalama 32 bin TL maaş alabilecek. Performansı iyi olursa. E şimdi arkadaşlar, yeter, yeter. Ha buna rağmen çıkacaklarsa yolları açık olsun, durduracak değiliz.”

“Bir hekim, döner sermaye ile birlikte ayda 32 bin TL kazanabilecek’



Mahkeme kararı sonrası 1 Ağustos’tan itibaren doktorlara ikinci iş yasağı başlıyor. Şu an neler yaşanıyor? İstifalar var mı?

Faiz SUCUOĞLU: Şu anda 2 doktor sözleşmelerini uzatmadı. Kardiyolog Gülgün Vaiz tekrardan hastaneye dönüyor. Geldi bizimle de konuştu. Eğer bu ülkede 40 yıldır sistem yoksa, en büyük sebeplerinden biri budur. Bunu artık herkes görecek. Alt yapı tabii ki büyük eksiklik ama bu da büyük eksiklik… 2’nci iş yasağı olması nedeniyle geçiş dönemi sancılı olacak. Ama ya biz sistemsizliği sistem kabul edip devam edeceğiz ya da elimizi taşın altına koyacağız ve dik durup bu yola devam edeceğiz. Biz dik duracağız.



“Türkiyeli doktor getirilecek” diyorlar, yanlış… Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorları getireceğim. Ama o da olmazsa ve halk ciddi sıkıntıya girer tabii ki gerekeni yapacağız.”