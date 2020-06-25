Türkiye'de bir günde 1458 yeni vaka

Türkiye'de Covid-19 salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden ve Bakan Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı eş zamanlı bilgilendirmede Türkiye'de son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, bin 458 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısı 193 bin 115'e ulaşırken, can kaybı 5 bin 46'ya yükeldi. Son 24 saatte, 1472 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 165 bin 706 oldu.

"Yeni vaka sayıları tedbirlerin azaldığını gösteriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımında yoğun bakım hasta sayısında bir artış olduğunu fakat bu hastaların yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi sürelerinin kısaldığının altını çizdi.

Bakan Koca ayrıca yeni vaka sayılarının alınan tedbirlerin azaldığını işaret ettiğini de paylaşımında belirtti.

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