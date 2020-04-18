Türkiye’de aranan zanlı, kuzeyden izinsizce güneye geçti

‘Askeri yasak bölgeyi’ ihlal eden zanlı H.B., Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu arama esnasında tespit edilip tutuklandı.

2019 yılı Kasım ayında, Lefkoşa'da Yiğitler Burcu’ndan gayri yasal olarak güneye geçmiş, iki hafta güneyde kaldıktan sonra yine aynı şekilde kuzeye geçmişti.

Zanlının güneye ne sıklıkla geçtiği ve ne zaman geri döndüğü belli olmadığından, mahkemede karantina altına alınmasına karar verildi. Zanlıya 3 gün tutuklama emri verildi. Başlatılan soruşturmada zanlının Türkiye’de ‘kırmızı bülten’ ile arandığı ve TC devleti tarafından iade talebi bulunduğu da edinilen bilgiler arasında.