Türkiye’de 9 yıl hapse hapse mahkûm oldu, Kıbrıs’ta yakalandı

Devrim DEMİR

Hatay’da 2013 yılında aynı iş yerinde çalıştığı Kudret Karaman’ı bıçaklayarak ağır yaralayan ve sağ kolunu kaybetmesine neden olan 26 yaşındaki Macit Tümürlenk, Kıbrıs’ın kuzeyinde yakalandı.

‘Bıçakla ağır yaralamaktan’ suçundan hakkında 2018 yılında kesinleşmiş 9 yıl hapislik emri çıkan Tümürlenk’in adada kaçak olarak kaldığı ortaya çıktı.

Hakkında yakalama emri bulunan Macit Tümürlenk, polisteki soruşturmasının ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, Tümürlenk’in iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için 30 gün Merkezi cezaevine gönderilmesine emir verdi.

İade işlemlerini tutuklu bekleyecek

Polis, Macit Tümürlenk’in Hatay Cumhuriyet savcılığından gelen yazıda Türkiye’de işlemiş olduğu ‘Kasten öldürme’ suçundan dolayı aranmakta olduğunu söyledi.

Tümürlenk’in adada tespit edilmesi üzerine TC’ye iade edilmesi talebinde yazı geldiğini anlattı.

Alınan yazı doğrultusunda zanlının tespit edilip tutuklandığını belirten polis, iade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ilk etap da 30 gün süre ile cezaevinde beklemesini talep etti.