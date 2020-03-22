Türkiye'de 9 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de corona virüsten can kaybı 30 oldu. 9 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı bin 236.

Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 236'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, corona virüs salgını nedeniyle bugün 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

"289 YENİ TANI VAR"

Türkiye Sağlık Bakanı, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

"20 BİN 345 TEST YAPILDI"

Corona virüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" açıklamasında bulundu.