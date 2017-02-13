[Türkiye’de] “48 Üniversiteden 330 Akademisyen Kamu Görevinden Çıkarıldı*

686 sayılı KHK ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı. KHK'larla ihraç edilen akademisyen sayısı 4811'e yükseldi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 48 üniversiteden 330 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı.

En çok ihraçlar Ankara Üniversitesi (78), Anadolu Üniversitesi (28), Yıldız Teknik Üniversitesi (27) ve Marmara Üniversitesi’nde (23) yaşandı.

Şimdiye dek yayınlanan beş KHK ile görevden ihraç edilen akademisyen sayısı 4811’e yükseldi. Bu akademisyenlerden 16’sı başka bir KHK ile göreve iade edilmişti.

İhraçların yaşandığı üniversiteler ve ihraç edilen akademisyen sayıları şöyle:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (5), Adıyaman Üniversitesi (3), Adnan Menderes Üniversitesi (3) , Afyon Kocatepe Üniversitesi (1), Ahi Evran Üniversitesi (2), Amasya Üniversitesi (3), Anadolu Üniversitesi (28), Ankara Üniversitesi (72), Atatürk Üniversitesi (1), Balıkesir Üniversitesi (1), Beykent Üniversitesi (3), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (7), Bingöl Üniversitesi (1), Bozok Üniversitesi (15), Cumhuriyet Üniversitesi (13), Çukurova Üniversitesi (3), Doğuş Üniversitesi (2), Dumlupınar Üniversitesi (22), Erciyes Üniversitesi (7), Erzincan Üniversitesi (1), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (16), Gazi Üniversitesi (2), Gebze Teknik Üniversitesi (1), Giresun Üniversitesi (3), Hakkari Üniversitesi (2), Iğdır Üniversitesi (1), İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (1), İstanbul Bilim Üniversitesi (2), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (3), İstanbul Üniversitesi (1), İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (1), Kafkas Üniversitesi (11), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1), Kırıkkale Üniversitesi (1), Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2), Kocaeli Üniversitesi (1), Marmara Üniversitesi (23), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (3), Mustafa Kemal Üniversitesi (1), Namık Kemal Üniversitesi (1), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (1), Ordu Üniversitesi (1), Pamukkale Üniversitesi (21), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (2), Trakya Üniversitesi (3), Uludağ Üniversitesi (2), Uşak Üniversitesi (2), Yıldız Teknik Üniversitesi (27).

En çok ihraç Ankara Üniversitesi'nde

En çok ihraç 78 akademisyenle Ankara Üniversitesi’nde yaşandı.

İletişim fakültesinden 16 akademisyene ihraç

İletişim Fakültesi'nden 16 akademisyen ihraç edildi; Prof. Funda Başaran, Yrd. Doç. Jale Özata, Prof. Mine Gencel Bek, Prof. Dr. Nur Betül Çelik, Prof. Ülkü Doğanay, araştırma görevlileri Aylin Aydoğan, Banu Durdağ, Barış Engin Aksoy, Can Irmak Özdemir, Hakan Yüksel, Özdemir Taştan, Merve Diltemiz, Pınar Yıldız.

Tiyatro bölümünde 4 akademisyen kaldı

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden beş akademisyen ihraç edildi, bölümde dört akademisyen kaldı. 6 Ocak’taki 679 sayılı KHK ile Doç. Süreyya Karacabey ihraç edilmişti. 686 sayılı KHK ile Prof. Beliz Güçbilmez, Prof. Tülin Sağlam, Prof. Selda Öndül, araştırma görevlileri Elif Çongur ve Kürşat Yılmaz kamu görevinden çıkarıldı.

Mülkiye'den 23 akademisyene ihraç

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi.

Prof. Ahmet Haşim Köse, Yrd. Doç. Ahmet Murat Aytaç, Ar. Gör. Aydın Ördek, Prof. Aykut Çoban, Prof. Gökçen Alpkaya, Doç. Benan Eres, Doç. Bülent Duru, Ar. Gör. Cavidan Soykan, Ar. Gör. Dinçer Demirkent, Ar. Gör. Ekin Değirmenci, Yrd. Doç. Elçin Aktoprak, Ar. Gör. Gamze Nazan Bedirhanoğlu, Ar. Gör. Hande Dönmez, Prof. İlhan Uzgel, Doç. Murat Sevinç, Doç. Nilgün Erdem, Ar. Gör. Nisan Kuyucu, Yrd. Doç. Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Reşat Barış Ünlü, Doç. Şennur Özdemir, Öğr. Gör. Utku Balaban, Ar. Gör. Zafer Yılmaz, Prof. Zeliha Etöz.

İstifa eden ve atılanlar da ihraç edildi

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Gazetecilik bölümünden ihraç edilenler arasında yer alan Doç. Dr. Levent Ünsaldı ise 14 Ocak 2017 ve Prof. Mine Gencel Bek 31 Ocak’ta günü görevlerinden istifa etmişti.

Prof. Dr. Mine Gencel Bek, görevinden istifa ettiğini duyurduğu mesajında “Her gün atılmayı beklemek yerine okuma ve yazmanın o hiç de nankörlük etmeyen dünyasına dönmek istiyorum artık” demişti.

Doğuş Üniversitesi’nin Mayıs 2016’da sözleşmelerini feshettiği Psikoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Vatansever de kamu görevinden çıkarıldı.

Şubat 2016’da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin hakkında açtığı disiplin soruşturması sonucu işten çıkarılan, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalaması nedeniyle tutuklu kalan Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı da listede yer aldı.

Dosya YÖK’te iken KHK ile ihraç edildiler

Marmara Üniversitesi'nde Barış için Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi imzacılarına dair soruşturmayı yürüten komisyon “Devlet memurluğundan çıkarma cezası” istemiş, rektörlük görüşü uygun bularak talebi YÖK'e göndermişti.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Aktan, Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Yüksel Taşkın ve Baran Alp Uncu, İletişim Fakültesi’nden Uraz Aydın’ın da aralarında olduğu akademisyenler KHK ile ihraç edildi.