Türkiye'de 33 gün sonra yeni tespit edilen Covid-19 vaka sayısı binin altında
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni tanı kondu.
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 992 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 402'ye, vaka sayısı 214 bin 993'e yükseldi.
TC Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Koca'nın paylaşımı şöyle:
"TEKRAR 1.000’İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195’e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."
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Etiketler : Türkiye, coronavirüs
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