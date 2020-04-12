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Türkiye'de 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 97 artarak 1198'e çıktı

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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de görülen corona virüs vakalarına ilişkin, " Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var" açıklamasını yaptı.

Koca'nın açıklamalarında satırbaşları;

"Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz."

Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.

Son 24 saatte Covid-19 tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 3 bin 446 oldu."

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