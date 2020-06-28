Türkiye'de 24 saatte 1356 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Haziran 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Corona virüsten son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, bin 356 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'de son 24 saatte bin 356 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu.



Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı" değerlendirmesinde bulundu.