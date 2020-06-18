Türkiye'de 24 saatte 1304 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de bugün 21 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, bin 304 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Vaka sayısı 184 bin 31'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi.
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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 184 bin 31'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, bin 304 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 184 bin 31'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi.
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