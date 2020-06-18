Türkiye'de 24 saatte 1304 pozitif vaka

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 184 bin 31'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, bin 304 kişiye Covid-19 tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 184 bin 31'e, virüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi.