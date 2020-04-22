Türkiye'de 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 83 eni vaka tespit edildi. Böylece toplam can kaybı 2 bin 376'ya çıkarken, toplam vaka sayısı 98 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre 22 Nisan tarihi itibariyle 117 kişi hayatını kaybederken bin 559 hasta iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 37 bin 535 test yapıldığını ve 3 bin 88 kişide kişide koronavirüse rastlandığını bildirdi.

Halihazırda bin 814 kişi yoğun bakımda tedavi görürken entube edilen kişi sayısı 985'e indi. Bugüne kadar Covid-19'u yenerek iyileşen toplam hasta sayısı ise 16 bin 477 oldu.

Salgınla ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, "Güven yoksa böylesine büyük bir mücadelenin üstesinden gelinemez. Güven eksik olursa biz bu noktaya gelemeyiz. Mücadelenin görünmeyen kahramanları, bu sisteme güven duyanlardır. Elimizdeki veriler bu salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor." dedi.