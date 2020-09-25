Türkiye'de 1665 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1665 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 858'e, vaka sayısı 311 bin 455'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."