Türkiye'de 1665 yeni vaka
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı 7 bin 858'e, vaka sayısı 311 bin 455'e yükseldi. Son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1665 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 7 bin 858'e, vaka sayısı 311 bin 455'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."
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