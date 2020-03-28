Türkiye’de 16 yeni can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 16 yeni can kaybı meydana geldiği, 1704 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1704 yeni tanı kondu. 16 hasta hayatını kaybetti. Bu sonuçlarla can kaybı 108'e, hasta sayısı 7 bin 402'ye ulaştı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:

"Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16."

(AA/FG)