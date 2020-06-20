Türkiye'de 1248 yeni vaka

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti. Bin 248 yeni vakanın tespit edildiği gün bin 312 kişi de sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 salgına dair cumartesi günü elde ettikleri verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca aynı iletide şu mesajı verdi:

"Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız."

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı verilere göre dün bin 214 olan yeni vaka sayısı cumartesi günü bin 248'e yükseldi. 41 bin 316 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı da bir önceki güne göre yaklaşık 200 azalarak bin 314 oldu.

Yoğun bakım hasta sayısı 781'e solunum cihazına bağlanan vaka sayısıysa 318'e yükseldi.