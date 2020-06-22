Türkiye'de 1212 yeni vaka

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 24 kişi haytını kaybetti, bin 212 yeni vaka tespit edildi. Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadesini kullandı.

Son 24 saatte bin 293 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 161 bin 533'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin, "Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.