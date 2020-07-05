Türkiye'de 1148 vaka, yoğun bakımlarda artış

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğunu açıkladı. Böylece koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 225'e çıktı.

Bakan Kocai tespit edilen yeni vaka sayısının ise 1148 olduğunu duyurdu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısının artış eğiliminde olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, vaka sayılarının en hızlı arttığı illeri ise İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır olarak sıraladı.

Sağlık Bakanı Koca: Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Twitter'da şunları yazdı:

"Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor.